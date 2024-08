Com direito a olé e polêmica, Vasco vence o Fluminense no Nilton Santos

LEIA MAIS : Brasil perde para os EUA e fica com a prata no futebol feminino

A vitória faz o Cruz-Maltino subir na tabela do Campeonato Brasileiro, chegando à décima posição. Já o Fluminense, que poupou Thiago Silva visando o jogo de terça (13) pela Libertadores, encerra sua sequência de quatro vitórias seguidas na competição, seguindo no Z-4.

Em grande clássico contra o Fluminense e com direito a “olé” da torcida, o Vasco encerrou a sequência de quatro jogos sem vencer no Brasileirão ao fazer 2 a 0, no Nilton Santos, neste sábado (10), pela 22ª rodada. Vegetti (com polêmica) e Victor Luís – um em cada tempo – fizeram os gols do jogo.

O jogo

O Fluminense vinha de quatro vitórias seguidas no Brasileirão, enquanto o Vasco não sabia o que era vencer pelo mesmo período. Assim, o Cruz-Maltino controlou melhor o primeiro tempo, tendo boas ações ofensivas, especialmente com Payet. Imprevisível, o craque francês desfilou, com passes de calcanhar, letra e criando as melhores chances do time.

Não à toa, com participação do camisa 10, o Vasco é quem abriu o placar no Nilton Santos. E em lance bastante polêmico, aliás. Falta do lado direito da área e Payet cobrou com muito veneno próximo à meta adversária. A bola bateu na mão de Leo, no corpo de Vegetti e o camisa 99 mandou para as redes. O árbitro Anderson Daronco (RS) deu gol, mas o VAR o aconselhou a analisar o lance na tela à beira do gramado.

Após seis minutos de paralisação (no total), o árbitro não se convenceu de que a bola bateu na mão do argentino, o que seria suficiente para anular o gol. A torcida do Vasco comemorou, então, duas vezes, com a confirmação do tento inaugural.