Vasco x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Rivais históricos se enfrentam pela 22ª rodada do Brasileirão. Cruz-Maltino vem como quadrifinalista da Copa do Brasil; Flu quer sair do Z-4

É hora do primeiro clássico carioca do returno do Brasileirão-2024. Vasco e Fluminense se enfrentam neste sábado (10), pela 22ª rodada, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A bola rola às 21h30 (de Brasília) no estádio do Botafogo, que também sediou este mesmo duelo no Brasileirão de 2023. Saiba, então, as principais informações dos rivais para o clássico.

Onde assistir

A partida terá transmissão pela Globo na TV aberta (Rio de Janeiro, Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Sergipe, Distrito Federal e cidade de Juiz de Fora-MG) e pelo Premiere no sistema Pay-Per-View.

