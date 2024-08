Vasco tem lista extensa de pendurados contra o Fluminense

O Vasco conta com uma extensa lista de pendurados para o clássico com o Fluminense, neste sábado (10), pela 22ª rodada do Brasileirão. Afinal, sete jogadores estão na berlinda e podem virar desfalques.

Falando em suspensão, dois titulares voltam após ficarem fora do duelo contra o Red Bull Bragantino, no último sábado (3), por este motivo. Paulo Henrique e Mateus Carvalho.

Já Rossi e Praxedes não causam tanta preocupação. Afinal, a dupla não consta entre os relacionados há quatro partidas. A última vez em que foram convocados foi no duelo contra o Atlético-MG, pela 18ª rodada do Brasileirão. Praxedes, aliás, está perto de deixar o clube .

Hugo Moura e Adson são os jogadores da lista considerados titulares, além de João Victor – este, porém, se recuperou de lesão e deve ficar no banco . David, por sua vez, perdeu o status de titular absoluto, e também deve ficar apenas como opção entre os reservas. Victor Luís, reserva imediato de Lucas Piton, vem entrando com frequência.

Além deles, outros jogadores foram poupados, mas voltam ao time. Lucas Piton e Vegetti não começaram jogando contra o Massa Bruta, com o lateral-esquerdo sequer sendo relacionado. Já o Pirata não só entrou no intervalo, como contribuiu com assistência para o gol de Adson no empate por 2 a 2.

Neste jogo, nenhum dos que já estavam pendurados levou amarelo. Assim, não há desfalques por suspensão no time da Colina. Jair, Paulinho, Estrella e Coutinho, porém, estão lesionados e não vão a campo.