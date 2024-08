STJD denuncia Corinthians após deboche de torcedores por tragédia no RS

A procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou o Corinthians por conta dos torcedores que simularam estar nadando em direção à torcida do Grêmio. O fato ocorreu durante o empate entre as equipes, no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, na Neo Química Arena.

A denúncia do STJD cita que a atitude do torcedor do Corinthians remexeu na dor do povo do Rio Grande do Sul. O Estado viveu a maior catástrofe climática da sua história nos últimos meses.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“O abalo psíquico-emocional não se restringiu aos torcedores do Grêmio, que presenciaram tal comportamento num ambiente familiar em que buscavam o entretenimento futebolístico, talvez até para esquecer, ainda que por 90 minutos, a tragédia climática que acometeu seu povo; foi além, remexendo na dor ainda não curada de uma população afetada pela perda de bens, vidas e sonhos na maior catástrofe climática da sua história”, na denúncia.