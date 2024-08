Sport x Amazonas: onde assistir, escalações e arbitragem

Leão abre o returno buscando o acesso, enquanto time de Manaus quer seguir distante do Z4 e tem reforços confirmados

Neste sábado (10), o Sport receberá o Amazonas em duelo válido pela 20ª rodada da Série B. O confronto será realizado na Arena Pernambuco, com início às 17h (horário de Brasília). O Leão sonha com o acesso, enquanto o rival busca manter distância do Z4.

Onde assistir

O jogo será transmitido pela TV Brasil, Premiere e Canal Goat.

Como chega o Sport

Sob o comando de Guto Ferreira, o Sport mira um returno forte para alcançar seu grande objetivo na temporada: o acesso à primeira divisão do futebol brasileiro. Assim, o técnico deve escalar Wellington Silva e Gustavo Coutinho no ataque.