Serna desfalca o Fluminense no clássico com o Vasco

O atacante Kevin Serna desfalcará o Fluminense no clássico com o Vasco, neste sábado (10), pela 22ª rodada do Brasileirão. Após indicar incômodo na panturrilha durante treino no CT Carlos Castilho, o Flu definiu por preservá-lo.

O colombiano realizou exames, mas não teve lesão constatada, segundo o “ge”. Mesmo assim, a comissão optou por poupar o jogador, visando evitar que a preocupação vire problema. Assim, é possível que ele retorne aos relacionados contra o Grêmio, na terça (13), pela Libertadores.

