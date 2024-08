O técnico Arthur Elias comandou a atividade no centro de treinamento do Paris Saint-Germain

A Seleção Brasileira feminina encerrou, na manhã desta sexta-feira (9), a preparação para a final da Olimpíada. Às 12h (de Brasília) deste sábado, a Canarinho encara os Estados Unidos. O jogo será no Parc des Princes, em Paris. Na última atividade antes da decisão, a equipe de Arthur Elias treinou no CT do Paris Saint-Germain.

Segundo 0 “Ge”, Raí, ex-jogador do clube francês, fez a intermediação entre a CBF e o PSG para que as jogadoras pudessem treinar no local, escolhido por conta da privacidade.