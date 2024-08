São Paulo tem ‘saldo negativo’ e fará poucas trocas na lista da Libertadores

Esta sexta-feira (9) marca o último dia para os times da Libertadores fazerem trocas na sua lista de inscritos. Contudo, para o São Paulo, poucas mudanças devem acontecer. Com seis baixas e apenas duas contratações, o clube ainda não conseguiu trazer os reforços que desejava e não terá novidades para as oitavas de final da competição.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O regulamento do torneio prevê até cinco trocas na lista para os clubes que avançaram até as oitavas de final. Tecnicamente, o São Paulo tem até as 19h (de Brasília) desta sexta-feira para realizar as trocas. O clube também pode, até este horário, fazer a inscrição provisória de algum atleta, precisando apresentar os documentos necessários até segunda-feira (12), às 15h.