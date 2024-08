Santos derrota o Paysandu e permanece na liderança da Série B

Com gols de Guilherme e Weslley Patati, o Peixe, fora de casa, levou a melhor diante do Papão no Mangueirão e segue no topo da tabela Crédito: Jogada 10

Nesta sexta-feira (9), o Santos, fora de casa, bateu o Paysandu por 3 a 0, em jogo válido pela 20ª rodada da Série B. Os gols da vitória saíram com Guilherme (2) e Weslley Patati. O triunfo no Mangueirão, em Belém do Pará, deixa o Peixe na liderança do torneio nacional, com 37 pontos, contra 35 do Mirassol e 33 do Novorizontino (mas que tem menos um jogo). O Papão aparece na 14ª colocação, com 24 pontos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Calendário Na próxima jornada, o Paysandu mede forças contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. Já o Santos vai encarar o Avaí, na Vila Belmiro.

Primeiro tempo com pressão do Papão e gol do Santos O Paysandu se lançou ao campo ofensivo e tentou pressionar o Peixe. Assim, o grande nome era Cazares. Na bola parada, ele deu trabalhou ao goleiro Gabriel Brazão e municiava seus companheiros. A cada ataque, o gol parecia mais maduro e a torcida se empolgava nas arquibancadas. Mas, apesar do ímpeto do rival, o Santos começou a encaixar seus ataques. O atacante Guilherme era a válvula de escape e na primeira chance ficou cara a cara com o goleiro e mandou para fora. Pouco depois, ele aproveitou o cruzamento de Rodrigo Ferreira e cabeceou para abrir o marcador. Segundo tempo para garantir a vitória Com a necessidade de empatar o jogo, o Paysandu foi ao ataque e usou Cazares mais uma vez para criar bom lances. Entretanto, a resposta do Peixe veio em contra-ataque. Na melhor descida, Julio Furch ficou livre na entrada da grande área e chutou por cima do gol. Mas, se a situação do Paysandu estava complicada no marcador, ela ficou mais difícil aos 31 minutos. Afinal, Netinho acertou uma cotovelada em Guilherme, que lhe rendeu o cartão vermelho. Porém, nem mesmo a desvantagem numérica impediu o time de buscar a igualdade. Em lance de abafa, Robinho aproveitou o rebote de Brazão e acertou a trave.