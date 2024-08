Rômulo Rodriguez celebra reação do Fluminense no Brasileirão Sub-20

Treinador explica os fatores que fizeram com que os Moleques de Xerém entrassem no G8 na reta final da primeira fase

A equipe sub-20 do Fluminense está sem perder há onze jogos e figura na zona de classificação dos campeonatos Carioca e Brasileiro. Assim, os Moleques de Xerém chegaram ao G8 depois de vencer o líder Palmeiras por 2 a 1, ao passo que tem encaminhada a vaga nas quartas de final do Estadual. O técnico Rômulo Rodriguez falou sobre a ascensão do time.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Estamos bastante orgulhosos do que a equipe produziu em campo. Ganhar do líder da competição, mesmo sob nossos domínios, não é fácil. Conseguimos ser competitivos e comandar as ações durante toda a partida, como tínhamos projetado antes do jogo. Então, fizemos por merecer. A vitória ficou em boas mãos e, ainda bem, nos deu a entrada que tanto esperávamos no G-8. Agora que sentimos o gostinho de figurar entre os oito, não queremos deixar. Não podemos mais sair de lá”, declarou.