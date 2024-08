Rogel é apresentado no Inter e se coloca à disposição para pegar o Athletico

O Inter apresentou oficialmente, nesta sexta-feira (9), Agustín Rogel, reforço do clube para a sequência da temporada. O zagueiro afirmou estar bem fisicamente e se colocou à disposição do técnico Roger Machado para estrear pelo Colorado. Contudo, o jogador não entra em campo há mais de três meses.

Rogel recebeu a camisa número 18 das mãos do vice de futebol José Olavo Bisol e do diretor esportivo Magrão. O defensor admitiu que buscou informações com os compatriotas Rochet e Carlos de Pena (que atuava no Inter até pouco tempo), e garante estar fisicamente bem para estrear pelo Colorado.