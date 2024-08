Reações: Prata de Isaquias Queiroz ‘trava’ web e tira fôlego de torcedores

Canoísta faz história e conquista 5ª medalha olímpica da carreira, tornando-se o segundo brasileiro com mais honrarias pelo Brasil

As reações nas redes sociais comprovam o tamanho de Isaquias Queiroz para canoagem brasileira. A conquista da medalha de prata, garantida na manhã desta sexta-feira (9), tirou o fôlego de torcedores e envolveu até mesmo narradores esportivos de Portugal, que não esconderam a empolgação com o desempenho do atleta na reta final da prova de C1 1000m.

Recordista olímpico brasileiro entre homens, Isaquias Queiroz precisou superar a própria saúde física e mental para retornar ao pódio nas Olimpíadas de Paris. Apesar do tempo afastado das atividades, a volta do atleta correspondeu às expectativas do brasileiro e, por isso, a euforia tomou conta da web.

O alvoroço também se justifica pelo desempenho do canoísta na prova C1 1000m. Isso porque ele ocupava a quinta colocação até os metros finais e avançou de forma impressionante para conquistar mais uma prata para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.