PSG anuncia a contratação do zagueiro equatoriano Willian Pacho

Defensor, que jogou a Copa América com a seleção do Equador, se transfere para o clube francês por 45 milhões de euros

O PSG anunciou, na manhã desta sexta-feira (9), a contratação do primeiro equatoriano da história do clube. Trata-se do zagueiro Willian Pacho, de 22 anos, que atuou pelo Eintracht Frankfurt na última temporada e chega para reforçar o setor defensivo.

Depois de disputar a Copa América pela seleção do Equador, o jogador chega à equipe parisiense por 45 milhões de euros (R$ 275,4 milhões), segundo a imprensa local. Pacho, portanto, vestirá a camisa 51 ao longo da temporada.