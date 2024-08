Porto x Gil Vicente: escalações, arbitragem e onde assistir

Equipes fazem sua estreia no Campeonato Português 2024/25

A bola volta a rolar na sequência da primeira rodada do Campeonato Português 2024/25. Na busca pelo título, o Porto recebe o Gil Vicente, neste sábado (10), às 16h30 (de Brasília), no Estádio do Dragão.

Como chega o Porto

O Porto chega embalado para sua estreia no Campeonato Português após vencer o Sporting, atual campeão, na Supertaça de Portugal.

Contudo, o técnico Vitor Bruno terá alguns problemas para este seu início de trabalho na liga portuguesa. Isto porque, Francisco Conceicao, Evanilson, Pepe e Zaidu Sanusi são peças importantes que serão desfalques neste sábado.