Palmeiras e WTorre avançam para encerrar briga judicial

Palmeiras e WTorre se aproximaram de um acordo para resolver as divergências no contrato de gestão do Allianz Parque. O contrato para finalizar a guerra entre as duas partes, ainda não foi assinado. Contudo, isto deve acontecer nos próximos dias, após acontecer alguns ajustes contratuais.

O objetivo das duas partes é que não existe mais nenhuma dívida ou disputa judicial e que o relacionamento, que já dura 10 anos, siga sem brigas. Recentemente, o Verdão entrou com uma ação na Justiça Comum cobrando mais R$ 160 milhões da empresa. A WTorre rebatia e não afirmava que este era o valor da dívida. Contudo, após muitas brigas, a relação entre clube e empresa ficou mais harmoniosa nos últimos meses.

Um exemplo disso foi o duelo entre Palmeiras e Flamengo pela Copa do Brasil. Uma parte do Allianz Parque precisaria ser fechada para a montagem do palco de um show, que aconteceria dias depois do embate. Entretanto, a WTorre cedeu e liberou o estádio completo para o clube ter seus torcedores.