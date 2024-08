Olimpíada: decisiva, goleira alemã superou câncer duas vezes

Na Olimpíada de Paris, Ann-Katrin Berger brilhou na disputa pelo bronze contra a Espanha, disputada nesta sexta-feira (09) Crédito: Jogada 10

A medalha de bronze conquistada pela Alemanha na Olimpíada de Paris passa pelas mãos da goleira alemã Ann-Katrin Berger. Decisiva, ela pegou um pênalti de Alexia Putellas, jogadora eleita duas vezes a melhor do mundo, na vitória por 1 a 0 sobre a Espanha. Porém, esta não foi a principal conquista dela, que já conseguiu por duas vezes a ‘medalha de ouro’ da vida. Em novembro de 2017, a goleira foi diagnosticada com um câncer de tireoide. Ela precisou se afastar dos gramados para realizar uma cirurgia e o tratamento da doença. Berger retornou em fevereiro de 2018, como titular do Birmigham, da Inglaterra. Já na volta, a goleira figurou na equipe do ano da Premier League Feminina. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com destaque pelo clube inglês, Berger acabou contratada pelo Chelsea na temporada seguinte. Em uma equipe de destaque do futebol feminino mundial, a goleira parecia viver seu auge. Porém, em agosto de 2022, foi novamente diagnosticada com câncer. Mais uma vez a alemã precisou se afastar dos gramados para tratamento da doença. Entretanto, Berger usou a volta do problema como uma motivação para voltar ainda mais forte. “Foi um ano difícil, mas eu saí mais forte. Estar em uma Euro quando ninguém sabia (que o câncer havia voltado). A emoção da Euro tirou a parte negativa do meu cérebro”, disse a alemã em entrevista a BBC em fevereiro de 2023.