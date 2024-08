Olimpíada: argelina envolvida em polêmica de gênero fatura o ouro

Imane Khelif venceu a chinesa Yang Liu por decisão unânime no boxe nesta sexta-feira (09) e subiu ao lugar mais alto do pódio

A conquista de Khelif acontece no mesmo dia em que Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI) declarou apoio público tanto a ela quanto a taiwanesa Lin Yu-ting, que também sofreu o mesmo preconceito. Em entrevista coletiva, Bach criticou a Associação Internacional de Boxe (IBA), que chegou a barrar a dupla após os chamados “testes de gênero”. Ele ressaltou ainda a participação das pugilistas no boxe olímpico como justa.

Assim como Khelif, Lin também pode faturar o ouro olímpico. Ela enfrenta a polonesa Julia Szeremeta neste sábado, na decisão da categoria até 57kg.

Preconceito de gênero com argelina e taiwanesa na Olimpíada

Mesmo liberadas pelo COI para participarem dos Jogos Olímpicos de Paris, a argelina Imane Khelif e a taiwanesa Lin Yu-ting sofreram com o preconceito durante às competições. Reprovadas pela IBA após um teste de gênero no Mundial do ano passado, a dupla precisou lidar com manifestações de adversárias, da imprensa e também das redes sociais. Apesar disso, mantiveram o foco dentro do ringue e colhem os resultados nesta reta final de Olimpíada.