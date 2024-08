Napoli x Modena: onde assistir, escalações e arbitragem

O Napoli começa a caminhada em busca do título da Copa da Itália neste sábado (10), às 16h15 (de Brasília), contra o Modena, da segunda divisão italiana. A partida válida pela primeira rodada da competição acontece no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles.

Como chega o Modena

Por outro lado, o Modena, da segunda divisão italiana, vai tentar surpreender o Porto e conta com as principais contratações do clube nesta janela de transferências. Assim, o zagueiro Caldara, ex-Milan, e o atacante Defrel, ex-Sassuolo, estão à disposição do técnico Pierpaolo Bisoli.

Ao mesmo tempo, o time não terá desfalques e poderá entrar em campo com o que tem de melhor à disposição.