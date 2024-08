Marcelo Gallardo define time para sua reestreia no River Plate

Ideia do treinador em seu retorno é montar a escalação no sistema 4-2-3-1

Na montagem da escalação, Gallardo deu pistas de que vai esquematizar o time no sistema 4-3-2-1. Desse modo, Adam Bareiro, uma das incorporações da atual janela, deve ser a figura de referência no ataque.

Passada a euforia do retorno de Marcelo Gallardo ao River Plate , chegou o momento da reestreia. No próximo sábado (10), o Millonario joga diante do Huracán, às 20h30 (de Brasília), em local que o Muñeco conhece bem: o Estádio Mâs Monumental. A partida vale pela 10ª rodada do Campeonato Argentino.

A preferência natural de Marcelo Gallardo seria Borja, principal figura ofensiva da equipe em 2024. Ao todo, são 25 gols e três assistências em 30 duelos disputados, representando mais de 40% de todos os tentos riveristas no ano. Porém, um problema muscular o tira não apenas do jogo de âmbito nacional, mas também do embate válido pela Libertadores, contra o Talleres. O confronto em questão, pela ida das oitavas de final, ocorre na próxima quarta-feira (14), às 21h30, em Córdoba.

Outro ponto que chama a atenção no provável 11 inicial do sábado é a mescla entre experiência no setor defensivo e a juventude na parte responsável pela criação. Enquanto figuras como Franco Armani, Germán Pezzella, Milton Casco e Matías Kranevitter tem prioridade defensiva no comportamento, os dois nomes para abastecer Bareiro seriam Claudio Echeverri e Franco Mastantuono.

Assim, a tendência é que a escalação diante do Huracán tenha Armani; Casco, Pezzella, Paulo Díaz e Enzo Díaz; Kranevitter, Alliendro e Lanzini; Mastantuono e Echeverri; Bareiro.