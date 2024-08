Mano tenta melhorar desempenho recente do Fluminense em clássicos

Após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Juventude, o Fluminense volta suas atenções para a briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Assim, no sábado (10), o técnico Mano Menezes terá pela frente seu primeiro clássico no comando do Tricolor, para tentar, enfim, deixar o Z4 após 16 rodadas. A equipe enfrenta o Vasco, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Para isso, o treinador terá que melhorar o desempenho da equipe diante dos arquirrivais. Afinal, sob a batuta de Fernando Diniz, o time só venceu um clássico dos últimos quinze que disputou. No primeiro turno desta edição do Brasileirão, contra o Cruz-Maltino, por 2 a 1, no Maracanã, pela 3ª rodada. Logo após a esse confronto, o time só voltou a vencer na 18ª, contra o Cuiabá, já com Mano.