Lucas critica James Rodríguez no São Paulo: ‘Não sei o quanto ele queria estar aqui’

Meia-atacante não deixou de alfinetar o ex-companheiro, que rescindiu contrato na última semana com o Tricolor Crédito: Jogada 10

Um dos principais nomes do elenco do São Paulo, o meia-atacante Lucas Moura falou sobre a passagem de James Rodríguez pelo Tricolor. O jogador criticou atitudes do colombiano, principalmente na decisão da Supercopa Rei, em fevereiro, contra o Palmeiras. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na época, o meia, que rescindiu contrato na semana passada, não vinha sendo relacionado pelo então técnico Thiago Carpini. A justificativa dada era que fazia reforço muscular. Como era uma decisão, o treinador convocou James para viajar com a delegação para Belo Horizonte, local da partida. Porém, o jogador se recusou a acompanhar os companheiros.

“Ele pisou na bola, ele sabe. Deveria ter viajado com a gente. Depois pediu desculpas para o grupo, mas pisou na bola, era uma decisão, todo mundo estava ali, ele não estava”, disse Lucas, em entrevista concedida à “ESPN”. O camisa 7 do São Paulo comentou que James teve problemas com a direção do Tricolor, o que afetou também o dia a dia em Cotia. “Ele teve problemas com a diretoria, questões de contrato, problema dele com o São Paulo. A gente conversou com ele algumas vezes, a gente falou da importância dele, da qualidade que ele tem, o quanto poderia no ajudar”, disse o são-paulino, antes de complementar: