John Textor critica STJD e alfineta CBF sobre casos de manipulação

John Textor, dono da SAF Botafogo, voltou a falar sobre os casos de investigação em manipulação em jogos de futebol. Dessa vez, compartilhou uma reportagem do site ‘Inside World Football’ sobre o aumento de 200% no número de partidas suspeitas de manipulação na América do Sul. Aproveitou ainda para criticar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e cutucar a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Textor, em suas redes sociais, postou, nesta sexta-feira (9), uma foto de um avestruz com a cabeça escondida na areia e marcou a CBF. Dessa forma, fez mais uma crítica, como se a entidade não quisesse enxergar o que está acontecendo. Alegou também ‘perseguição’ e citou ainda nos comentários sobre a matéria internacional.

“Aumento de 200% na correção de partidas na CONMEBOL… As ‘cortes esportivas” do Brasil continuam perseguindo aqueles que levantam questões sérias e evidências de manipulação de partidas, negando as verdades óbvias, enquanto o Senado do Brasil e o resto do mundo tomam medidas. Obstrução às investigações sobre corrupção é tão má quanto a própria corrupção“, escreveu o empresário.