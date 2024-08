Isaquias Queiroz tenta trocar medalha após peça cair em comemoração com a família

O canoísta Isaquias Queiroz tinha uma grande motivação nas Olimpíadas de Paris: buscar medalhas para presentar os filhos: Sebastian, de 7 anos, e Luigi, de apenas 1 aninho. E ele conseguiu o feito, mas teve um pequeno problema no meio do caminho.

Ao subir no pódio, pegar sua peça e comemorar com a família, a medalha caiu no chão e deu uma lascada depois que o medalhista olímpico colocou o prêmio no pescoço de Sebastian.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O atleta, afinal, ficou bastante chateado com a situação e buscou ajuda. Ele pediu para a assessoria ver com a organização das Olimpíadas a possibilidade de uma troca. As conversas seguem em andamento para atender à solicitação do atleta.