Guilherme define a sua atuação: ‘Uma noite especial’

Atacante foi o grande nome do Peixe na vitória por 3 a 0 contra o Paysandu, no Mangueirão

O nome da vitória do Santos contra o Paysandu foi o atacante Guilherme . Com dois belos gols, um deles em linda cobrança de falta, ele ajudou o Peixe a derrotar o adversário por 3 a 0, pela 20ª rodada da Série B.

“Uma noite especial para mim, para meus companheiros, nossa torcida. Um grupo muito unido, muito bom, um dos melhores que trabalhei. Por isso estamos colhendo os frutos. Bom fazer o gol e ser abraçado pelos companheiros. Quando o Guilherme ou qualquer outro faz o gol, o Santos faz o gol. Isso é o mais importante. Estou feliz pela vitória e ajudar mais uma vez o Santos”, afirmou.

Por fim, Guilherme comentou sobre o seu gol de falta. No último lance da partida, ele acertou um chute no ângulo do goleiro Diogo Silva e brincou com o companheiro Otero.

“Ver o Otero treinar fica fácil. Ele é especialista. Eu brinco que euu bato bem, mas ele é especialista. Um cara que tem trabalhado muito também, sempre bate faltas perigosas. Fui feliz de bater que nem o Otero e fazer o gol”, disparou.