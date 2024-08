Guardiola comenta transferência iminente de Julián Álvarez

Treinador do Manchester City entende que atacante mira novo desafio na carreira

Oficialmente, o atacante Julián Álvarez ainda não é reforço do Atlético de Madrid. Ao que se sabe, restam apenas detalhes burocráticos para a transação que pode chegar a 95 milhões de euros (R$ 571,8 milhões, na cotação atual) se torne oficial. Entretanto, o nome ainda com vínculo ao Manchester City, na prática, é um ex-jogador do clube inglês para o técnico Pep Guardiola.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Para o treinador espanhol, ficou claro que Julián buscava um novo desafio para sua carreira. Situação essa que, em resumo, significa estar em um clube onde tenha maior protagonismo, algo difícil nos Citizens por atuar em setor onde a estrela do plantel é Erling Haaland.