Guardiola afirma que Ederson fica no Manchester City e vibra: ‘Grande alívio’

Goleiro brasileiro esteve em negociações com Al-Nassr e Al-Ittihad, da Arábia Saudita, mas ficará no clube da Inglaterra por mais uma temporada

O martelo foi batido e o goleiro Ederson ficará no Manchester City por mais uma temporada. Quem deu a palavra final foi o técnico do clube inglês, Pep Guardiola, em entrevista antes da decisão da Supercopa inglesa contra o United, neste sábado (10).

Ederson, aliás, recebeu sondagens do Al-Nassr e do Al-Ittihad, ambos da Arábia Saudita. Contudo, o goleiro brasileiro deve ficar até o final do seu contrato com o City, que vai até a temporada de 2026.

“É um grande alívio que Ederson e Stefan (Ortega) fiquem. Esses últimos oito anos sem Ederson seriam impossíveis. Seu carisma e sua consistência… Estou realmente satisfeito que ele fique”, disse Guardiola, em entrevista coletiva.