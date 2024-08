Grêmio vive expectativa de Braithwaite fazer sua estreia diante do Cuiabá

O Grêmio vive a expectativa de poder utilizar mais um reforço da segunda janela de transferências de 2024 no próximo compromisso. Isso porque o atacante Braithwaite já está regularizado e tem condições de fazer sua primeira partida pelo Imortal. Com isso, depende que ele esteja presente na lista de relacionados e viaje com a delegação para o confronto com o Cuiabá, neste sábado (10).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Apesar de o sistema da CBF ainda estar fora do ar, a instituição que administra o futebol brasileiro confirmou a inscrição do dinamarquês no Boletim Informativo Diário (BID). Vale ressaltar que o jogador está apto desde a última semana, mas não esteve entre os relacionados na vitória sobre o Athletico, na Ligga Arena. Mesmo assim, ele participa normalmente dos trabalhos com o grupo em Curitiba.