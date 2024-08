Goleira pega pênalti no último minuto e Alemanha fica com a medalha de bronze

Alemãs venceram as atuais campeãs mundiais por 1 a 0, com gol de Gwinn. Espanha teve um pênalti no último minuto e desperdiçou

Em um roteiro de filme, a Alemanha superou a Espanha nesta sexta-feira (9), no Parc Olympique Lyonnais e ficou com a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris. A autora do gol foi Gwinn, de pênalti, após ela mesmo ser atropelada pela goleira Cata Coll dentro da área. Contudo, a heroína mesmo foi a goleira Berger, que defendeu um pênalti no último minuto do jogo e garantiu a quinta medalha olímpica na história do futebol feminino para as alemãs, sendo o quarto bronze. Já as atuais campeãs mundiais deixam a França sem nenhuma medalha olímpica.

Primeiro tempo morno na disputa do Bronze

Espanha e Alemanha fizeram um primeiro tempo recheado de disputas de bola no setor do meio de campo. Contudo, não tivemos muitas chances de gol na primeira etapa. A seleção espanhola acertou o travessão da goleira Berger duas vezes. A primeira vez com Abelleira, em cobrança de falta, que quase pegou a arqueira alemã desprevenida. Depois com Bonmatí, com uma bela finalização na área. Aliás, no rebote, Hermoso teve a chance, mas foi bloqueada na hora certa. A Alemanha. por sua vez, chegou principalmente em bolas paradas, mas deu pouco trabalho para a goleira Cata Coll.

Alemanha cresce no segundo tempo

A etapa final começou da mesma forma que acabou o primeiro tempo. A Espanha tinha a posse de bola, enquanto a Alemanha buscava o contra-ataque. Contudo, o jogo seguia muito parelho no meio de campo e com poucas oportunidades. As alemãs suportaram a pressão inicial e começaram a se soltar na partida. Primeiro, Minge deu chute perigoso rasteiro, que passou tirando tinta da trave. Depois. Gwinn recebeu lindo cruzamento, mas cabeceou por cima do gol.