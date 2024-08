Fulham recusa proposta milionária do Olympique de Marselha por Andreas Pereira

O Fulham não pretende facilitar uma possível saída de Andreas Pereira para outros clubes da Europa. Assim, o meio-campista, que está no radar do Chelsea, teve uma proposta oficial do Olympique de Marselha, da França, de 25 milhões de euros (R$ 151 milhões). No entanto, o clube inglês recusou a oferta de forma inicial. A informação é do portal “ge”.

O italiano Roberto De Zerbi está disposto a convencer o brasileiro a aceitar o projeto francês. Entretanto, o contato entre os clubes esfriou a sequência da negociação, visto que o clube inglês rejeitou a investida.