Fred se despede do Fluminense: ‘No meu coração’

“Assim como em 2016, hoje chegou ao fim mais um ciclo no meu time do coração. E é com o coração apertado que, por questões pessoais, me despeço carinhosamente de cada funcionário que se dedica a esse clube maravilhoso. Todos vocês são os grandes campeões do dia a dia, que ajudam, ao longo do tempo, a construir essa história tão gloriosa.

Pelas redes sociais, Fred publicou um texto de despedida em sua passagem pelo Fluminense como diretor. Ele agradeceu aos funcionários e também ao presidente Mário Bittencourt. Além disso, ressaltou a importância da torcida ao frisar que “quando eu mais precisei, vocês me estenderam as mãos e me tiraram do fundo do poço”.

Vivi o Fluminense como jogador. Chorei, sorri, caí, levantei, aposentei. Tive a honra de me tornar diretor e aprender muito com profissionais altamente qualificados em todas as áreas. Além do futebol, não posso deixar de agradecer, e muito!, aos nossos departamentos jurídico, médico, de comunicação, além do pessoal que cuida e dá segurança ao CT. Todos vocês estarão sempre no meu coração e nas minhas orações.

Ao presidente Mário Bittencourt, meus mais sinceros agradecimentos por ter me trazido de volta pra casa em um momento crucial da minha carreira. Ao mesmo tempo em que me permitiu participar do processo de reconstrução de uma era vitoriosa, você, presidente, ao lado da nossa imensa torcida, me proporcionou uma das despedidas mais bonitas da história do futebol mundial. Nunca irei me esquecer do que fez por mim, meu amigo!

Da torcida, não há razão para me despedir, já que sigo junto a vocês na paixão pelo Fluzão. Porém, não posso deixar de agradecer, do fundo do meu coração, a vocês que sempre me apoiaram e tenho certeza de que seguirão me apoiando. Quando eu mais precisei, vocês me estenderam as mãos e me tiraram do fundo do poço. Só quem é tricolor de coração sabe do que estou falando. Muito obrigado, meus irmãos, e que Deus abençoe todos vocês. Saudações tricolores!”