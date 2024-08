Fortaleza x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragem

O Leão entrará em campo buscando se manter no G4 e diminuir a distância para o líder Botafogo, enquanto time catarinense quer seguir longe do Z4

Neste sábado (10), o Fortaleza enfrentará o Criciúma em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em lados opostos na tabela, o Leão briga pelo G4, enquanto o time catarinense quer se manter afastado do Z4. A partida será no Estádio do Castelão.

Onde assistir

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O canal Premiere transmite a partida ao vivo.