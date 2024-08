Fluminense tem retrospecto positivo no Nilton Santos, mas tabu a bater

Em 126 jogos, Flu tem 56,8% de aproveitamento no estádio do Botafogo, onde enfrentará o Vasco, neste sábado (10)

Ao enfrentar o Vasco, neste sábado (10), no Nilton Santos, o Fluminense defenderá o bom retrospecto que tem no estádio, mas com um tabu por encerrar. Afinal, o time tem bons números na casa do Botafogo, porém já não vence há três partidas.

Em 126 jogos, são 60 vitórias, 35 empates e 31 derrotas para o Tricolor. Com um aproveitamento, assim, de 56,8% ao longo de 17 anos atuando no estádio, inaugurado em 2007.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: Serna desfalca o Fluminense no clássico com o Vasco