Fluminense perdeu apenas um dos últimos onze jogos contra o Vasco

Caso conquiste a vitória, o Tricolor irá dormir fora do Z4, visto que soma 20 pontos, um a menos que Internacional, Grêmio e Vitória e dois do Juventude. Para isso, terá que se adaptar ao gramado sintético do Niltão e alcançar o quinto triunfo consecutivo na competição nacional.

Após a eliminação da Copa do Brasil para o Juventude, o Fluminense volta suas atenções para a luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe carioca entra em campo neste sábado (10), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, para medir forças com o Vasco, pela 22ª rodada.

O Fluminense, por sinal, perdeu apenas um dos últimas onze jogos contra o Cruz-Maltino. Foi pelo Brasileirão da temporada passada, por 4 a 2, justamente no estádio do Botafogo. Desde então, foram cinco vitórias, quatro empates e este revés, no dia 16 de setembro de 2023.

Desempenho recente contra os rivais

No primeiro turno, o time de Laranjeiras bateu o adversário por 2 a 1, no Maracanã, ainda sob o comando de Fernando Diniz. Por outro lado, esta foi a única vitória do Tricolor nos últimos quinze clássicos, tendo um fraco desempenho contra os arquirrivais do Rio de Janeiro.

Por fim, o treinador poderá contar com um reforço importante no meio de campo. Trata-se de Facundo Bernal, que está regularizado e pode fazer sua estreia com a camisa do Fluminense. Por outro lado, Marcelo, Marquinhos, David Terans, Cano, Nonato e Lelê se recuperam de suas respectivas lesões e podem desfalcar a equipe.