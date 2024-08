Flamengo terá sequência de jogos no Rio. Confira!

Com três campeonatos em disputa, Flamengo jogará grande parte dos jogos deste mês no Rio de Janeiro

Se por um lado o Flamengo terá que lidar com calendário apertado no mês de agosto, já que o time está disputando jogos do Brasileirão, da Copa do Brasil e da Libertadores, por outro terá uma sequência de jogos sem precisar viajar. Afinal, dos cinco confrontos que tem neste mês, quatro serão no Rio de Janeiro (três seguidas).

Após eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil, na quarta-feira, o Rubro-Negro terá sequência de três partidas na cidade carioca, contra Palmeiras (Brasileirão), Bolívar (Libertadores) e Botafogo (Brasileirão). Destes, aliás, apenas no clássico com o alvinegro que a equipe de Tite jogará como visitante, no Estádio Nilton Santos.