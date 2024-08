Flamengo se atenta a possíveis alterações em clássico contra Botafogo

Denúncia do STJD contra o Botafogo pode interferir diretamente no jogo com o Rubro-Negro, marcado para o dia 18 de agosto, pelo Brasileirão

O Botafogo retorna ao Nilton Santos pelo Brasileirão justamente para encarar o Flamengo, no domingo, dia 18 de agosto. A punição para condenação no Artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva prevê perda do mando de uma a dez partidas, além de multa que pode variar entre R$ 100 a R$ 100 mil. Ou seja, mesmo que a pena seja de um jogo, deverá ser cumprida no clássico contra o Flamengo.

A denúncia da Procuradoria da Justiça Desportiva contra o Botafogo pode influenciar diretamente no clássico contra o Flamengo, que apenas aguarda o desenrolar da ação. Isso porque o Alvinegro pode ser punido com a perda de um a dez mandos de campo após botafoguenses pendurarem bonecos enforcados com o rosto da presidente do Palmeiras, Leila Pereira , em julho. Sendo assim, a partida entre os rivais cariocas, no dia 18 de agosto, pode ser transferida para outro estádio.

Relembre o caso

Às vésperas do jogo entre Botafogo e Palmeiras, pela 17ª rodada do Brasileirão, parte da torcida do Botafogo pendurou dois bonecos enforcados no setor sul do Nilton Santos – destinado aos visitantes. Um dos fantoches que estavam com a corda no pescoço levava o rosto de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, com os dizeres: “corrupta”. O outro estampava Ednaldo Rodrigues, da CBF.

As trocas de farpas e acusações entre John Textor e Leila Pereira inflamaram a rivalidade recente entre Botafogo e Palmeiras. As polêmicas envolvendo os clubes ocorrem desde a virada história do Alviverde na conquista do Campeonato Brasileiro 2023 e das denúncias do dono da SAF alvinegra sobre supostas manipulações de resultados no Brasil.

Na última quinta-feira (8), menos de um mês após o ocorrido, o STJD confirmou a denúncia contra o Botafogo pela ação dos torcedores no duelo de 17 de julho. “O clube responderá por não prevenir e reprimir a conduta considerada desordem e corre risco de receber multa e perda de mando”, dizia um trecho do comunicado.