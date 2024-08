Flamengo define data para eleição presidencial. Veja os candidatos!

Outras votações no dia 9 de dezembro

Além da votação para presidente do Flamengo, os sócios também elegerão os membros do Corpo Transitório do Conselho Deliberativo do clube e os suplentes, além de definir os nomes que farão parte do Corpo Transitório do Conselho de Administração do Rubro-Negro e os suplentes.

