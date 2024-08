Figueirense e Londrina é o principal duelo pela Série C; veja jogos

Equipes fazem embate no domingo no Orlando Scarpelli e estão na luta por vaga na próxima fase da competição

A Série C do Campeonato Brasileiro vai chegando aos momentos finais. E o duelo destaque deste fim de semana será entre Figueirense e Londrina, pela 17ª rodada. As equipes brigam pela classificação para segunda fase da competição. O Furacão manda o embate no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, no domingo (11), às 16h30, pela 17ª rodada.

O Figueira é o nono colocado, com 22 pontos, empatado com o Remo, que aparece logo acima, e o Tombense, logo abaixo. Em sétimo, o Tubarão de Londrina soma 25 pontos, e está dentro do bolo de clubes que brigam para avançar.