Fernando Faria: Árbitros e VAR protagonistas. Futebol, nem tanto

A arbitragem brasileira contraria o que sempre foi uma espécie de regra número um de conduta para o bom andamento do jogo. O princípio básico de quem está com o apito deveria ser passar despercebido, sem destaque em relação às ações que acontecem nas quatro linhas. No entanto, aqui, isso tem sido cada vez mais raro.

Grande parte desse protagonismo que ninguém deseja vem do VAR. O árbitro de vídeo não o usa como ferramenta de auxilio, mas como “um soprador de apito” que a todo momento tenta interferir no jogo, tomar para si as decisões que seriam exclusivamente de quem está no campo.

E tome VAR

Ao ser criado, o VAR tinha como lema mínima interferência com máximo resultado. No Brasil, a prática mostra justamente o contrário: chamadas abusivas e irritantes com desastrosos efeitos. Se sobra autoridade para o árbitro de vídeo, escondido numa cabine refrigerada de transmissão, falta personalidade àqueles que apitam (ou deveriam).