Ex de Iza, Yuri Lima rescinde contrato com Mirassol

Ex-namorado da cantora Iza, jogador não seguirá no elenco do Leão, clube paulista que joga a Série B do Campeonato Brasileiro

Foi justamente nesse dia em que a cantora Iza publicou nas redes sociais um vídeo revelando que havia sido traído por Yuri. Na publicação, ela comunica também o fim do relacionamento com o jogador, do qual ela espera uma filha, que vai se chamar Nala.

Yuri Lima não vinha sendo utilizado pelo técnico Mozart Santos. A última vez em que ele entrou em campo foi no empate por 2 a 2 com o Grêmio Prudente, pela Copa Paulista, em 10 de julho.

Yuri Lima, ex-namorada da cantora Iza, teve o contrato com o Mirassol rescindido. O volante de 30 anos estava no clube da Série B do Campeonato Brasileiro há pouco mais de uma temporada. Segundo o ge, o jogador rescindiu contrato com o clube em comum acordo.

Yuri pelo Mirassol

Yuri Lima assinou sem custos com o Mirassol em 2023, diante do fim do contrato com o Fluminense. Na primeira temporada no time paulista, disputou 33 jogos e contribuiu com uma assistência. Neste ano, foram apenas sete partidas e um gol.

A tendência é que ele não assine com um novo clube imediatamente. Nos últimos meses, Yuri atraiu interesse da Ponte Preta, mas o negócio não foi para frente.

Término conturbado

Iza anunciou a separação de Yuri Lima quando estava no sexto mês de gestação. A cantora oficializou o fim do relacionamento através de um vídeo nas redes sociais, durante uma partida do Mirassol, e revelou traições constantes por parte do jogador.