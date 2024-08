Estêvão treina em reapresentação e se aproxima de retorno ao Palmeiras

O Palmeiras se reapresentou nesta sexta-feira (9) e iniciou a preparação para o duelo contra o Flamengo, no domingo (11), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. A boa notícia foi a participação do atacante Estêvão, que trabalhou junto com seus companheiros nas atividades.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Estêvão está fora há praticamente duas semanas por um entorse no tornozelo esquerdo. Nesta sexta-feira, ele iniciou a transição física para os gramados e se aproximou do retorno. Ele se machucou na partida contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, e desfalcou o Verdão nos embates contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, e contra o Internacional, pelo torneio de pontos corridos.