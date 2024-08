Em jogo festivo pelos 15 anos do título brasileiro de 2009, Adriano faz golaço. Veja!

O ídolo rubro-negro fez uma pintura na vitória por 6 a 3 dos campeões brasileiros contra o Time das Estrelas, que jogou com as cores do Grêmio

Os jogadores campeões brasileiros pelo Flamengo em 2009 organizaram um jogo festivo para celebrar os 15 anos da conquista. O evento aconteceu na noite de quinta-feira (8), em Juazeiro do Norte, interior do Ceará, na Arena Romeirão. A equipe rubro-negra, que contou com alguns atletas daquele time histórico, venceu o Time de Estrelas, que jogou com as cores do Grêmio (adversário da última rodada do hexacampeonato) por 6 a 3. Aliás o gol que mais chamou a atenção foi de Adriano Imperador, de peito.

Veja o gol de Adriano!