Dono do Cruzeiro espera clássico com torcida dividida: ‘Bonito é com as duas’

Um acordo entre as diretorias de Atlético e Cruzeiro acabou com o clássico com duas torcidas, mas a tendência é que em 2025 isso mude

Cruzeiro e Atlético entram em campo neste sábado (10), no Mineirão, às 21h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, se no gramado terão duas cores diferentes, as arquibancadas serão coloridas apenas por azul e branco. Isso por causa de um acordo entre as diretorias de Galo e Raposa, na época em que o time celeste ainda era de Ronaldo Fenômeno. No entanto, isso pode acabar a qualquer momento.

O empresário Pedro Lourenço, proprietário da SAF do Cruzeiro, ressaltou que espera conversar com a diretoria do Galo para passar a ter clássicos com torcidas divididas a partir do Campeonato Mineiro de 2025.