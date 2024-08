De Gea assina com a Fiorentina depois de ano sabático

Durante o ano sabático, o espanhol não indicou que pretendia se aposentar. Inclusive, ele passou esse período treinando e ouviu várias propostas por seu futebol.

Revelado nas divisões de base do Atlético de Madrid, o goleiro acertou com o Manchester United em 2011 e, desde então, foi o titular do gol do clube inglês, onde permaneceu por quase 13 anos. Em 2023, preferiu não renovar seu contrato e ficou sem clube desde então.