Cruzeiro x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

Raposa e Galo fazem clássico de número de 250 e entram em campo, neste sábado, às 21h30, no Mineirão, pela 22ª rodada do Brasileirão Crédito: Jogada 10

A 22ª rodada do Campeonato Brasileiro proporcionará alguns clássicos regionais. Um deles será entre Cruzeiro e Atlético, neste sábado, às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte. O clássico mineiro opõe a Raposa, que ocupa a 5ª posição, com 35 pontos, e o Galo, atual nono colocado, com 28 pontos. A expectativa de grande pública no estádio. Além disso, será o clássico de número 250 entre as equipes em toda a história. O retrospecto geral é equilibrado, mas tem vantagem do Cruzeiro, que venceu 90 partidas, contra 80 do Atlético-MG e 79 empates. São, em 249 partidas, 292 gols marcados pela Raposa, contra 271 do Galo. Onde assistir O duelo entre Cruzeiro e Atlético terá transmissão da Globo aberta para todo o Brasil.

Como chega o Cruzeiro O Cruzeiro chega ao clássico em momento irregular na competição. Nos últimos cinco jogos, o time celeste, aliás, conquistou duas vitórias e perdeu três jogos, mas mesmo assim segue na busca pelo G4. O clube pode entrar em caso de triunfo e derrota do Palmeiras. Para o duelo, o técnico Fernando Seabra, no entanto, tem apenas um desfalque. O zagueiro João Marcelo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O lateral-direito William, que era dúvida, está à disposição para o clássico. Além disso, fica a expectativa para as entrada em campo de Fabrizio Peralta, após trabalho de equilíbrio muscular, e Rafa Silva, recuperado de lesão na coxa. Como chega o Atlético Do outro lado, o Galo, aliás, se recupera de uma sequência de grande instabilidade na temporada. O clube chega ao clássico após derrota para o Criciúma fora de casa. Antes deste duelo, vinha de quatro partidas sem derrota, com três vitórias e um empate. A equipe busca se aproximar do G6 para biliscar vaga na Libertadores. No meio de semana, passou às quartas da Copa do Brasil ao vencer o CRB com com facilidade.