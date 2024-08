Cruzeiro x Atlético: arbitragem de Copa do Mundo definida para o clássico

Claus foi um dos árbitros da Copa do Mundo 2022. Ele está no quadro da Fifa desde 2015. Além dele, Wilton Pereira Sampaio também representou o Brasil na maior competição de futebol do mundo.

O clássico entre Cruzeiro e Atlético, neste sábado (10), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, terá um árbitro experiente para conduzir o jogo do Campeonato Brasileiro. Raphael Claus foi escalado para o jogo.

Em 2024, Claus apitou 26 partidas, com jogos da Copa Sul-Americana, Copa Libertadores e Copa América, entre elas a final do torneio entre seleções. Já em 2022, ele foi responsável por dois jogos da fase de grupos da Copa do Mundo.

Claus apitou três jogos do Atlético em 2024: o empate por 2 a 2 com o Fluminense, a vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, ambos pelo Campeonato Brasileiro, e o empate com o CRB, por 2 a 2, esse pela Copa do Brasil.

