Cruzeiro acerta rescisão de contrato com Cifuentes

Volante foi contratado na primeira janela de transferências de 2024, mas com pouco espaço, deixa o clube com apenas dois jogos como titular

O Cruzeiro segue reformulando o elenco. Assim, sacramentou a saída de mais um jogador. O volante Cifuentes deixou o clube antes do esperado.

Ele chegou a Belo Horizonte após empréstimo da Raposa com o Rangers, da Escócia. No entanto, teve pouco espaço e, com a chegada de Matheus Henrique, Peralta e Walace, a situação ficou ainda pior.