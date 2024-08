Corinthians rebate ex-diretor após acusação de ‘crime organizado’ no clube

O Corinthians se pronunciou e rebateu as declarações do ex-diretor de futebol Rubens Gomes. O profissional disse, sem apresentar provas, que “o crime organizando está se instalando” no clube. A declaração de Rubão aconteceu depois do seu depoimento à Polícia na condição de testemunha no inquérito que investiga possíveis crimes relacionados ao contrato de patrocínio entre o clube e a casa de apostas VaideBet.

“O Clube, através do seu departamento jurídico, irá verificar se o mesmo apresentou provas junto as autoridades policiais competentes e também junto aos órgãos estatutários. Além de tomar as providências decorrentes no âmbito civil, penal e administrativo”, escreveu o clube em nota.

Ao sair do depoimento, Rubão, aliás, afirmou que o crime organizado está instaurado no Corinthians. No entanto, o ex-dirigente não apresentou nenhuma prova sobre essa afirmação.