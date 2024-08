Corinthians coloca Plata como prioridade e prepara nova oferta

Timão prega paciência e tenta convencer o Al-Sadd, do Qatar, para liberar o jogador, que também deseja atuar no Brasil

O Corinthians segue interessado na contratação do atacante Gonzalo Plata. O jogador, que atualmente defende o Al-Sadd, do Qatar, está na lista de prioridades do Timão para esta janela de transferência para reforçar o ataque. Contudo, o Alvinegro vem encontrando dificuldades para negociar com os asiáticos.

Afinal, o Corinthians ofereceu a quantia de 8 milhões de dólares (R$ 45 milhões) e teve a proposta negada, pois o clube do exterior não quer negociar. Incomodado com a decisão do Al-Sadd, o jogador espera que seus empresários consigam convencer o atual clube para libera-lo o mais rápido possível.