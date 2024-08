Com indefinição da Arena, Grêmio traça plano B para jogo com o Bahia

O Grêmio vive o impasse sobre o estádio que mandará o jogo contra o Bahia, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Imortal segue na expectativa de poder atuar na Arena. Contudo, com a indefinição sobre a possibilidade de jogar em sua casa, o clube já traça um plano B, que é atuar no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

O Tricolor ainda precisa acertar algumas questões de segurança para poder atuar na Arena. Dessa maneira, a definição pode sair ainda nesta sexta-feira (9).

Caso não tenha a liberação dos órgãos competentes para poder voltar a sua casa, é provável que o duelo com o Bahia seja no Alfredo Jaconi, casa do Juventude. O embate está marcado para 18h30 (de Brasília) do sábado, dia 17 de agosto. Contudo, o horário pode ser antecipado para 16h.