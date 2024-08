City x Manchester United: escalações, arbitragem e onde assistir

Dia de clássico decisivo no futebol inglês. City e Manchester United se enfrentam, neste sábado (10), às 11h (de Brasília), pela disputa do título da ‘Community Shield’, a Supercopa inglesa, no Estádio de Wembley, em Londres. O derby coloca frente a frente o atual campeão da Premier League diante do vencedor da Copa da Inglaterra.

Como chega o City

O time comandado pelo técnico Pep Guardiola chega para esta decisão depois de uma pré-temporada complicada. Isto porque, em quatro amistosos, o City teve duas derrotas, um empate, e uma vitória.

Além disso, o goleiro Ederson aparece como dúvida após ficar de fora do amistoso contra o Chelsea. Os prováveis desfalques são os finalistas da Eurocopa 2024 Rodri, Phil Foden, Kyle Walker e John Stones, que ainda não retornaram aos treinos com a equipe principal.